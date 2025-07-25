Павел Василенко

После нескольких недель разногласий с Борнмутом французский ПСЖ наконец достиг прогресса в переговорах по украинскому защитнику Илье Забарию. Руководители двух клубов достигли соглашения и обсуждают окончательные детали трансфера украинца. Появление президента ПСЖ Насера Аль-Хелаифи, безусловно, сыграло решающую роль.

Ситуация остановилась на несколько недель. Хотя парижане быстро переманили центрального защитника, переговоры с руководством Борнмута оказались намного сложнее. Чемпионы Европы отказались превышать сумму своего второго предложения в 60 миллионов евро, тогда как "вишни" требуют 70 миллионов евро.

The Athletic сообщает о «очень вероятном» прибытии Забарного во французскую столицу. Более того, BBC информирует о соглашении на начальную сумму 60 миллионов евро.

Оба клуба сейчас уточняют детали сделки, которая, вероятно, будет включать бонусы, чтобы приблизить ее к согласованной цене. Если эта тенденция сохранится, ПСЖ вполне может завершить сделку в ближайшие дни.