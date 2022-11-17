Кубок лиги. «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» сенсационно вылетели. «Ливерпуль» пролез лишь по пенальти
ПСЖ и «Ювентус» нацелились на полузащитника «Ливерпуля»
27-летний гвинеец может покинуть мерсисайдский клуб на правах свободного агента
17 ноября 14:35
Наби Кейта / Фото - indianexpressПСЖ и «Ювентус» планируют подписать полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Оба клуба намерены заключить сделку с игроком следующим летом на правах свободного агента.
Помимо ПСЖ и «Ювентуса», в услугах 27-летнего гвинейца также заинтересованы клубы немецкой Бундеслиги, где Наби ранее выступал в составе «Лейпцига» до переезда в АПЛ. Об этом сообщает Goal.com.
В конце сезона у Кейта заканчивается контракт с мерсисайдским клубом. Боссы клуба намерены сохранить хавбека, но сам футболист недоволен количеством своего игрового времени.
Напомним, у «Ливерпуля» в скором времени сменится владелец. Американская компания Fenway Sports Group, президентом которой является Джон Генри, выставила клуб на продажу.
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