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ПСЖ и «Ювентус» нацелились на полузащитника «Ливерпуля»

27-летний гвинеец может покинуть мерсисайдский клуб на правах свободного агента
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 ноября 14:35
ПСЖ и «Ювентус» нацелились на полузащитника «Ливерпуля»
Наби Кейта / Фото - indianexpress
ПСЖ и «Ювентус» планируют подписать полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта. Оба клуба намерены заключить сделку с игроком следующим летом на правах свободного агента.

Помимо ПСЖ и «Ювентуса», в услугах 27-летнего гвинейца также заинтересованы клубы немецкой Бундеслиги, где Наби ранее выступал в составе «Лейпцига» до переезда в АПЛ. Об этом сообщает Goal.com.

В конце сезона у Кейта заканчивается контракт с мерсисайдским клубом. Боссы клуба намерены сохранить хавбека, но сам футболист недоволен количеством своего игрового времени.

Напомним, у «Ливерпуля» в скором времени сменится владелец. Американская компания Fenway Sports Group, президентом которой является Джон Генри, выставила клуб на продажу.
Владимир Кириченко
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Теги

Ливерпуль Наби Кейта ПСЖ Ювентус

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