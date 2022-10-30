ПСЖ хочет стать последним клубом в карьере Месси

Парижане намерены продлить контракт с аргентинцем

Лионель Месси / Фото: Twitter

ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси, сообщает Diario Sport.

По информации источника, ПСЖ хочет подписать новое соглашение с аргентинцем еще на 2 года после ЧМ-2022.

Дело в том, что ПСЖ хочет стать последним клубом в карьере Месси для того, чтобы привлекать футболиста до клубной деятельности после завершения карьеры и также для ассоциации Месси именно с ПСЖ.

Ранее была информация, что «Барселона» попытается вернуться Месси зимой.