«Барселона» попытается вернуть Месси зимой
ПСЖ хочет стать последним клубом в карьере Месси
Парижане намерены продлить контракт с аргентинцем
30 октября 13:59
Лионель Месси / Фото: Twitter
ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси, сообщает Diario Sport.
По информации источника, ПСЖ хочет подписать новое соглашение с аргентинцем еще на 2 года после ЧМ-2022.
Дело в том, что ПСЖ хочет стать последним клубом в карьере Месси для того, чтобы привлекать футболиста до клубной деятельности после завершения карьеры и также для ассоциации Месси именно с ПСЖ.
Ранее была информация, что «Барселона» попытается вернуться Месси зимой.
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