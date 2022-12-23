Фред – об уходе Роналду со стадиона: «Это часть футбола»
ПСЖ нацелился на бывшего игрока «Шахтера»
Фред может переехать во французский чемпионат
Фред / Фото: Getty Images
Хавбек Манчестер Юнайтед Фред может стать игроком ПСЖ, сообщает L’Equipe.
По информации источника, парижане давно следят за полузащитником. МЮ готов продать Фреда в том случае, если ПСЖ заплатит за него не менее 30 миллионов фунтов.
Фред перешел в Манчестер Юнайтед из Шахтера в 2018 году за 59 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Фред в 11 матчах за МЮ забил 1 мяч. Несколько дней назад Фред продлил контракт с МЮ до 2024 года.