ПСЖ нацелился на бывшего игрока «Шахтера»

Фред может переехать во французский чемпионат

Фред / Фото: Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред может стать игроком ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По информации источника, парижане давно следят за полузащитником. МЮ готов продать Фреда в том случае, если ПСЖ заплатит за него не менее 30 миллионов фунтов.

Фред перешел в Манчестер Юнайтед из Шахтера в 2018 году за 59 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред в 11 матчах за МЮ забил 1 мяч. Несколько дней назад Фред продлил контракт с МЮ до 2024 года.