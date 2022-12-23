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ПСЖ нацелился на бывшего игрока «Шахтера»

Фред может переехать во французский чемпионат
Футбол В Европе
23 декабря 14:00
ПСЖ нацелился на бывшего игрока «Шахтера»
Фред / Фото: Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред может стать игроком ПСЖ, сообщает L’Equipe.

По информации источника, парижане давно следят за полузащитником. МЮ готов продать Фреда в том случае, если ПСЖ заплатит за него не менее 30 миллионов фунтов.

Фред перешел в Манчестер Юнайтед из Шахтера в 2018 году за 59 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред в 11 матчах за МЮ забил 1 мяч. Несколько дней назад Фред продлил контракт с МЮ до 2024 года.

Петр Приходько
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Теги

Фред Манчестер Юнайтед

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