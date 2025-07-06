По информации TBR Football, французский ПСЖ скорректировал свою трансферную политику в отношении украинского защитника Ильи Забарного, который выступает за Борнмут.

Парижане намерены вернуться к переговорам с английским клубом уже после завершения клубного чемпионата мира. Именно тогда руководство ПСЖ планирует активизировать попытки получить игрока сборной Украины.

«Забарный, безусловно, станет большой потерей для Борнмута, учитывая его влияние на команду и потрясающие оборонительные подвиги с того времени, как он присоединился к коллективу из киевского Динамо в 2023 году. Игрок сборной Украины — большой талант, и не удивительно, что такой мощный клуб, как ПСЖ, заинтересован в его услугах. Но похоже, что французский клуб откладывает эту сделку до окончания своей кампании на клубном чемпионате мира», — написало источник.

В прошлом сезоне 2024/25 Забарный сыграл 39 матчей за Борнмут во всех соревнованиях, отметившись одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает украинца в 42 миллиона евро. Контракт с английским клубом действует до конца июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Забарного в ПСЖ зависит от Лилля.