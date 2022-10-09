Настолько не любит «Барселону»? Владелец ПСЖ хочет купить «Эспаньол»
ПСЖ не выиграл во второй игре подряд, сыграв вничью с «Реймсом»
Рамос получил две желтые карточки за минуту
09 октября 07:27
Фото: Ligue 1
ПСЖ в матче 10 тура Лиги 1 на выезде сыграл вничью с «Реймсом».
Гости шли к забитому мячу, но в итоге из-за удаления пришлось перестроить игру. Рамос получил две желтые карточки за минуту и досрочно покинул поле в первом тайме.
Голов зрители так и не увидели. ПСЖ во второй игре подряд сыграл вничью.
Лига 1. 10-й тур:
«Реймс» – ПСЖ 0:0
«Реймс»: Диуф, Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Флип (ван Берген, 76), Матусива, Мунеци, Лопи (Мбуку, 84), Зенели (Думбия, 79), Балогун.
ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Верратти (Витинья, 46), Сарабия (Хакими, 88), Фабиан Руис, Солер (Неймар, 57), Мбаппе.
Удаление: Рамос, 41
Комментарии 0