ПСЖ не выиграл во второй игре подряд, сыграв вничью с «Реймсом»

Рамос получил две желтые карточки за минуту

Фото: Ligue 1

ПСЖ в матче 10 тура Лиги 1 на выезде сыграл вничью с «Реймсом».

Гости шли к забитому мячу, но в итоге из-за удаления пришлось перестроить игру. Рамос получил две желтые карточки за минуту и досрочно покинул поле в первом тайме.

Голов зрители так и не увидели. ПСЖ во второй игре подряд сыграл вничью.

Лига 1. 10-й тур:

«Реймс» – ПСЖ 0:0

«Реймс»: Диуф, Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо, Флип (ван Берген, 76), Матусива, Мунеци, Лопи (Мбуку, 84), Зенели (Думбия, 79), Балогун.

ПСЖ: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат, Верратти (Витинья, 46), Сарабия (Хакими, 88), Фабиан Руис, Солер (Неймар, 57), Мбаппе.

Удаление: Рамос, 41