ПСЖ принял ключевое решение относительно Забарного после выхода из группы на клубном чемпионате мира
Парижский клуб хочет усилить состав перед матчами на выбывание
14 минут назад
Французский ПСЖ проявляет серьезный интерес к центральному защитнику Борнмута и сборной Украины Илье Забарному. Об этом сообщает издание ParisFans со ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, парижане рассматривают 22-летнего украинца как приоритетное усиление накануне стадии плей-офф Клубного чемпионата мира.
Забарный пополнил состав Борнмута в январе 2023 года, перейдя из киевского Динамо за 24 миллиона фунтов плюс бонусы. С того времени он провел 86 матчей за английский клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Действующий контракт защитника с Борнмутом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Ранее сообщалось, что Борнмут получил официальное предложение по Забарному от Ливерпуля.