Французский ПСЖ проявляет серьезный интерес к центральному защитнику Борнмута и сборной Украины Илье Забарному. Об этом сообщает издание ParisFans со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, парижане рассматривают 22-летнего украинца как приоритетное усиление накануне стадии плей-офф Клубного чемпионата мира.

Забарный пополнил состав Борнмута в январе 2023 года, перейдя из киевского Динамо за 24 миллиона фунтов плюс бонусы. С того времени он провел 86 матчей за английский клуб во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Действующий контракт защитника с Борнмутом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее сообщалось, что Борнмут получил официальное предложение по Забарному от Ливерпуля.