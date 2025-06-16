ПСЖ разгромил Атлетико в стартовом туре Клубного чемпионата мира
Счет 4:0 — уверенная победа парижан
около 1 часа назад
Пари Сен-Жермен успешно стартовал на Клубном чемпионате мира-2025, разгромив мадридский Атлетико в первом туре группы B со счетом 4:0.
Французский клуб открыл счет уже на 19-й минуте — Фабиан Руис пробил низом в угол после ассиста Хвичи Кварацхелии.
В конце первого тайма Витинья удвоил преимущество после сольного прохода.
Во втором тайме Атлетико сократил отставание, однако гол отменили после просмотра VAR. В конце встречи ПСЖ забил еще два гола. Отличились Маюлю и Ли Кан Ин.
Клубный чемпионат мира-2025
1-й тур, группа B
ПСЖ (Париж, Франция) — Атлетико (Мадрид, Испания) — 4:0 (Фабиан Руис 19, Витинья 43, Маюлю 88, Ли Кан Ин 90+7 пен)