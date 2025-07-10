Пушич, переодевайся! Туран не удивил составом на первый матч во главе Шахтера
Турецкого специалиста сразу ждет встреча, от которой может зависеть весь последующий сезон
около 1 часа назад
В первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы Шахтер в Любляне примет финский Ильвес. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Новый главный тренер «горняков» Арда Туран определился с составом на свой дебютный матч во главе команды. Он полностью повторил то, что мы видели при Марине Пушиче. Разве что можно отметить возвращение Ефима Конопли в основу.
⚒️ Шахтер
Стартовый состав: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Кевин, Судаков, Бондаренко, Алисон, Кауан Элиас.
Запасные: Фесюн, Баглай, Азаров, Винисиус, Грамм, Эгинальдо, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре.
😸 Ильвес
Стартовый состав: Виртанен, Рале, Вяйсянен, Мяенпяя, Юккола, Попович, Ветели, Валлиус, Стёпин, Ро. Риски, Седербек
Запасные: Кркалич, Вяйрюнен, Хютонен, Ала-Мюллюмяки, Миеттунен, Улунду, Акиньеми, Канга, Аспгрен.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 10 июля, на странице события Шахтер – Ильвес на Xsport. Начало – в 21:00.