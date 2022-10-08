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Пьянич – об экс-тренере «Барселоны»: «У него не было ни тактики, ни идеи»

Босниец раскритиковал Кумана
Футбол Примерa (Испания)
08 октября 07:57
Пьянич – об экс-тренере «Барселоны»: «У него не было ни тактики, ни идеи»
Фото: As

Бывший игрок «Барселоны» Миралем Пьянич раскритиковал экс-наставника команды Рональда Кумана. Его цитирует Què T'hi Jugues.

«Я был очень удивлен, когда увидел тренировки Кумана. Ни интенсивности, ни тактики, ни идеи.

Мы не были готовы к играм».

Ранее Пьянич высказал свою позицию касательно проведения его национальной сборной товарищеского матча с россией.

Петр Приходько
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Теги

Миралем Пьянич Рональд Куман Барселона (футбол)

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