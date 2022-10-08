Игрок «Барселоны»: «С Куманом желание тренироваться куда-то пропадало»
Пьянич – об экс-тренере «Барселоны»: «У него не было ни тактики, ни идеи»
Босниец раскритиковал Кумана
08 октября 07:57
Фото: As
Бывший игрок «Барселоны» Миралем Пьянич раскритиковал экс-наставника команды Рональда Кумана. Его цитирует Què T'hi Jugues.
«Я был очень удивлен, когда увидел тренировки Кумана. Ни интенсивности, ни тактики, ни идеи.
Мы не были готовы к играм».
Ранее Пьянич высказал свою позицию касательно проведения его национальной сборной товарищеского матча с россией.
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