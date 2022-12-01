Самый неожиданный проход в плей-офф. Обзор матча Австралия – Дания
«Работали 4,5 года». Тренер Австралии – о сенсационной победе над Данией
Команда одолела полуфиналиста последнего Евро
01 декабря 09:27
Грэм Арнолд / Фото - Getty Images
Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнолд высказался по поводу победы в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Дании (1:0). Слова специалиста передает Sky Sports.
Я горжусь старанием ребят. Учитывая короткий срок подготовки к турниру, их усилия были невероятными. К этому результату нас привела вера в себя, а также тяжелая работа.
Футболисты обладают отличной психологией. Мы работали над верой, энергией и концентрацией на протяжении 4,5 лет. Я видел по их глазам, что они были готовы к сегодняшней игре.
Самый неожиданный проход в плей-офф. Обзор матча Австралия – Дания
Комментарии 0