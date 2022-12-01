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«Работали 4,5 года». Тренер Австралии – о сенсационной победе над Данией

Команда одолела полуфиналиста последнего Евро
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 09:27
«Работали 4,5 года». Тренер Австралии – о сенсационной победе над Данией
Грэм Арнолд / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Австралии Грэм Арнолд высказался по поводу победы в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Дании (1:0). Слова специалиста передает Sky Sports.

Я горжусь старанием ребят. Учитывая короткий срок подготовки к турниру, их усилия были невероятными. К этому результату нас привела вера в себя, а также тяжелая работа.

Футболисты обладают отличной психологией. Мы работали над верой, энергией и концентрацией на протяжении 4,5 лет. Я видел по их глазам, что они были готовы к сегодняшней игре.

Самый неожиданный проход в плей-офф. Обзор матча Австралия – Дания

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Австралии (футбол) сборная Дании (футбол)

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