Тренер Черноморца Александр Грицай сообщил, что большинство кадровых вопросов будет решено 16 июня.

Слова Кучера о погашении долгов? Честно говоря, я не в курсе. Знаю, что обещали дать, а как на самом деле – посмотрим.

Судьба Рудько, Бутко, Шпорна и Безбородько? Собираемся 16-го числа, и будет видно, с кем работать. Кто-то добавится, кто-то уйдет, слухи комментировать не могу. Работа в этом направлении ведется, – прокомментировал ситуацию тренер.

Что касается арендованных игроков из Шахтера, все они возвращаются в родной клуб. Что касается легионеров, ситуация разная: по Райану пока не скажу. Кайо и Арсич уйдут. Мозес и Аниагбосо – пока не ясно. Повторюсь, увидим 16-го числа: кто приедет, с теми и будем работать.

Ракицкий? Знаю, что разговор на эту тему с Ярославом был. А вот какое решение он примет, мне неизвестно. Конечно, такой игрок нам очень поможет в Первой лиге, но решение – за ним и руководством. Подкат с Ворсклой еще раз доказывает, что он игрок с большой буквы и отдает все силы на поле. Одним словом, мастер.

Комплектация команды? Смотрим игроков, фамилии пока не могу называть. Рассматриваем варианты комплектации молодыми футболистами из наших грандов в аренду.

Причины вылета? Конечно, мы не слабее Ингульца, Левого берега или Оболони. Сам сезон довольно необычный, 4 команды покинули элиту. Причин много как субъективных, так и объективных, но называть их смысла уже не вижу.

Что касается задач на следующий сезон… Соберемся 16-го числа, увидим, с кем нам работать, и уже об этом можно будет говорить, – рассказал Грицай в интервью Sport.ua.