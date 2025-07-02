Павел Василенко

Один из лучших хорватских полузащитников в истории Иван Ракитич официально завершил свою игровую карьеру. Тренер Хайдука Гонсало Гарсия подтвердил эту новость в интервью телеканалу Nova TV.

После того, как 1 июля закончился его контракт с Хайдуком, в течение нескольких недель ходили слухи о его будущем, но теперь все ясно – Ракитич уходит из профессионального футбола.

«Ракитич завершает карьеру. Он чрезвычайно умный, прекрасно чувствует игру и понимает футбол. Признаюсь, он – одна из главных причин, по которым я принял предложение Хайдука. Однако переход от бутс к костюму никогда не бывает легким», – сказал тренер команды.

Символичное прощание с активной игрой состоялось 19 мая после матча с Риекой. После финального свистка 37-летний Ракитич остался один на скамейке запасных – с устремленным на поле взглядом и слезами на глазах.

Всего он сыграл 39 игр за Хайдук, забив два мяча и отдав пять результативных передач.

Ракитич не прощается с футболом – он просто меняет свою роль. Он останется в спортивном отделе Хайдука, где будет работать помощником недавно назначенного члена спортивного совета Горана Вучевича. Его опыт, авторитет и глобальные контакты станут большим активом для будущего клуба.

В своей карьере Ракитич также выступал за Базель, Шальке, Севилью, Барселону, Аль-Шабаб и сборную Хорватии.