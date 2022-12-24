Раньери возглавил «Кальяри». Он вывел клуб в Серию А 30 лет назад

71-летний тренер продолжит работать

«Кальяри» назначил главным тренером Клаудио Раньери.

Соглашение с 71-летним тренером рассчитано до 2025-го года. команда играет в Серии Б и занимает лишь 14-е место.

Итальянец во второй раз в карьере возглавил «Кальяри». Он тренировал команду в период с 1988 по 1991-й годы. За это время он вывел команду из 3-го дивизиона в Серию А.

Ранее Раньери работал в АПЛ. Он возглавлял «Уотфорд», который покинул в начале года.

В Италии также он тренировал «Интер», «Рому», «Ювентус» и другие команды.