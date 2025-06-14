Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд решил, где желает продолжить свою карьеру. По информации Transfer News Live со ссылкой на El Nacional, 27-летний англичанин сообщил своим агентам, что его интересует исключительно трансфер в Барселону.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов продать Решфорда за 40 миллионов евро. В свою очередь, Барселона рассматривает вариант с подписанием англичанина, однако пока без конкретных переговоров.

Вторую половину прошлого сезона форвард провёл в аренде в Астон Вилле, которая решила не выкупать его контракт. Действующий контракт Решфорда с Манчестер Юнайтед действителен до лета 2028 года.