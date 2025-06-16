В понедельник, 16 июня, а также в ночь на 17 июня в США пройдет второй игровой день Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. Зрителей ожидают три поединка 1-го тура группового этапа.

Расписание матчей на 16 июня (по киевскому времени):

Клубный чемпионат мира-2025 проходит с 15 июня по 13 июля в США. В турнире участвуют 32 команды, разделенные на 8 групп по 4 клуба. В плей-офф выйдут по два лучших представителя из каждой группы.