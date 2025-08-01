Комментатор MEGOGO Сергей Лукьяненко подвел итоги ответного матча 2 квалификационного раунда Лиги конференций против Санта-Коломы (1:4).

После первого матча я был поражен тем, насколько классно играет третья команда Андорры. У меня действительно был культурный шок.

Оказалось, это все Полесье. Сегодня житомирцы собрались и показали, что разница в классе между Украиной и Андоррой пока еще присутствует.

Впервые с сезона 20/21 не Динамо или Шахтер из украинских клубов прошли раунд отбора еврокубков. На самом деле, это причина скромно порадоваться, - написал комментатор в Telegram.