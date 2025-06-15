Сергей Стаднюк

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский после поражения команды U-21 в матче первого тура группового этапа молодежного Евро-2025 против Дании (2:3) вспомнил подход к работе с подопечными тогдашнего тренера Алексея Михайличенко во времена своих выступлений за «молодежку» на Евро-2006. Тогда команда завоевала серебро.

После матча с Италией, когда Кьеллини забил нам на последней минуте, Алексей Саныч Михайличенко нам сказал: «Да, вы проиграли, но я видел, что вы боролись до последнего. Я уверен, что с Данией все будет нормально». Он нам позволил выпить по банке 0,5 пива, и это сплотило коллектив и добавило уважения к главному тренеру. Мы Саныча не подвели, обыграли Данию, и я забил решающий гол. До сих пор перед глазами момент, как Михайличенко бежит от радости и поздравляет каждого игрока. Это забавно, – заявил Милевский в интервью Sport-express UA. Артём Милевский

А вторую игру «сине-желтых» на молодежном Евро-2025 можно посмотреть уже сегодня, 15 июня. Прямая трансляция матча Финляндия – Украина. Начало – в 19:00 по Киеву.

Ранее бывший тренер «сине-желтых» Мирон Маркевич после шокирующего поражения молодежной сборной Украины заявил, что для выхода из группы на Евро-2025 можно ничего не менять.