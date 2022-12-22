«Реал» готов потратить на трансфер Мбаппе 1 миллиард евро

В сумму входит и стоимость перехода, и зарплата футболиста

Килиан Мбаппе / Фото: As

Мадридский Реал готов потратить на трансфер форварда ПСЖ Килиана Мбаппе 1 миллиард евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес не опасается, что придется потратить такие деньги.

В 1 миллиард евро входит сумма трансфера, зарплата футболиста за несколько лет и дополнительные траты на его приобретение.

Напомним, в финале ЧМ-2022 Мбаппе сделал хет-трик и стал лучшим бомбардиром турнира. После финала француз уже вернулся в расположение ПСЖ и тренируется с командой.