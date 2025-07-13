Реал хочет более 100 млн евро за Родриго
Такого покупателя будет сложно найти
26 минут назад
Бразильский форвард Родриго Гоес оказался вне плана нового тренера мадридского Реала Хаби Алонсо на Клубном чемпионате мира-2025. Это стало поводом для активизации слухов о его возможном уходе уже в текущее трансферное окно.
Хотя мадридский гранд пока не стремится форсировать продажу 24-летнего нападающего, в клубе готовы отпустить его при поступлении достойного предложения. Реал рассчитывает выручить за Родриго значительную сумму - от 120 до 130 миллионов евро.
Стоит ли футболист этих денег вопрос, на который могут ответить заинтересованные в нем гранды. Среди потенциальных покупателей фигурируют Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал и саудовский Аль-Наср.
В прошлом сезоне Родриго сыграл 54 матча во всех соревнованиях, отметившись 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его контракт с Реалом рассчитан до лета 2028 года.