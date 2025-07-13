Бразильский форвард Родриго Гоес оказался вне плана нового тренера мадридского Реала Хаби Алонсо на Клубном чемпионате мира-2025. Это стало поводом для активизации слухов о его возможном уходе уже в текущее трансферное окно.

Хотя мадридский гранд пока не стремится форсировать продажу 24-летнего нападающего, в клубе готовы отпустить его при поступлении достойного предложения. Реал рассчитывает выручить за Родриго значительную сумму - от 120 до 130 миллионов евро.

Стоит ли футболист этих денег вопрос, на который могут ответить заинтересованные в нем гранды. Среди потенциальных покупателей фигурируют Ливерпуль, ПСЖ, Арсенал и саудовский Аль-Наср.

В прошлом сезоне Родриго сыграл 54 матча во всех соревнованиях, отметившись 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его контракт с Реалом рассчитан до лета 2028 года.