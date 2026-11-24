Александр Сукманский

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Реал Мадрид продолжает побеждать

Реал Мадрид подходит к матчу Лиги чемпионов с ПСВ на фоне девятиматчевой победной серии во всех турнирах. В субботу мадридцы одержали непростую победу над Сельтой в чемпионате Испании, вырвав три очка в конце встречи – 2:1.

В Лиге чемпионов команда также демонстрирует хорошие результаты. Реал выиграл три из четырех матчей основного раунда, что позволяет ему рассчитывать на прямой выход в 1/8 финала. В то же время семь пропущенных мячей в этих поединках остаются поводом для беспокойства.

На домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу мадридцы в этом сезоне вообще не теряют очков. Реал победил во всех восьми матчах на своем поле во всех турнирах. Среди этих результатов – победы над Интером (2:1) и Лейпцигом (4:1) в Лиге чемпионов.

ПСВ успешен в Нидерландах, но имеет проблемы в Европе

ПСВ уверенно возглавляет чемпионат Нидерландов и демонстрирует высокую результативность в национальном первенстве. В трех последних матчах Эредивизи команда забила 16 голов и одержала три победы.

Однако в Лиге чемпионов подопечные Петера Боса пока не могут показать аналогичную игру. После четырех туров на их счету одна победа, одна ничья и два поражения. Команда забила всего три мяча инаходится непосредственно у границы первой 24-ки турнирной таблицы.

В предыдущем туре ПСВ уступил Брюгге со счетом 1:2. Это поражение стало пятым для нидерландцев в последних семи матчах Лиги чемпионов. В этом периоде они также одержали одну победу и одну ничью.

В то же время выездные выступления ПСВ в еврокубке имеют несколько лучший вид. В последних семи гостевых матчах команда дважды победила, трижды сыграла вничью и потерпела два поражения. В частности, в предыдущем выездном поединке нидерландцы обыграли Порту.

История противостояний Реала и ПСВ

Команды не встречались с четвертьфинала Кубка европейских чемпионов сезона 1988/89.

За всю историю противостояний Реал проиграл ПСВ лишь один из восьми матчей. Мадридцы одержали три победы и четыре раза сыграли вничью.

Особенно уверенно испанский клуб выступал в домашних встречах: три победы и одна ничья. Таким образом, ПСВ еще ни разу не побеждал Реал на его поле.

Интересные статистические факты перед матчем

В трех из четырех матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов Реал нанес ровно восемь ударов в створ ворот.

Четыре из пяти последних домашних матчей мадридцев в Лиге чемпионов завершились с одинаковым количеством забитых мячей – тремя.

ПСВ еще ни разу не забивал в первом тайме матчей текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

В четырех из шести последних выездных матчей ПСВ в Лиге чемпионов команда пропускала ровно один гол.

Мбаппе и Тиль могут стать ключевыми игроками

Одной из главных угроз для обороны ПСВ будет Килиан Мбаппе. Француз забил четыре гола в четырех матчах текущего розыгрыша Лигичемпионов. Кроме того, три из его последних четырех голов во всех турнирах пришлись на отрезок с 70-й до 90-й минуты.

В составе нидерландцев стоит обратить внимание на Гуса Тиля. Именно он забил победный мяч ПСВ в выездном матче против Порту. В последних семи поединках футболист записал на свой счет пять результативных действий – три гола и две голевые передачи.

Также показательно, что четыре из шести последних голов Тиля были забиты в период с 20-й до 30-й минуты.

Кадровая ситуация перед матчем

У Реала нет новых кадровых проблем перед встречей с ПСВ.

Напротив, участие Мауро Жуниора в матче остается под вопросом. Футболист ПСВ был заменен еще в первом тайме предыдущего поединка чемпионата против Неймегена.

Прогноз на матч Реал Мадрид – ПСВ

Реал подходит к встрече в статусе фаворита благодаря победной серии и безупречным домашним результатам этого сезона. В то же время ПСВ имеет достаточный атакующий потенциал, чтобы создать проблемы мадридской обороне. Матчи Реала в текущем розыгрыше Лиги чемпионов в среднем приносят пять голов. Учитывая эту статистику, одним из возможных вариантов прогноза является тотал больше 4,5 гола.

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На матч Реал vs ПСВ аналитики GGBET дают такие оценки: победа Реала — 1.15, победа ПСВ — 15.5. Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

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