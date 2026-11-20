Реал официально продлил контракт с конкурентом Лунина
Известны детали нового трудового договора
Андрей Лунин и Тибо Куртуа. Фото - ФК Реал
<drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="5496a298-1a5f-48d2-97e2-7c817027d892" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">&NBSP;</drupal-entity><p>Мадридский Реал официально объявил о продлении контракта с бельгийским вратарем Тибо Куртуа. Новый контракт рассчитан до лета 2028 года – на один сезон дольше предыдущего. Такая практика является обычной для клуба в отношении игроков старше 30 лет: их контракты обычно продлевают на 12 месяцев.</p><p>Куртуа выступает за мадридцев с 2018 года. За это время он провел 348 матчей в составе команды и завоевал 14 трофеев: дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды – клубный чемпионат мира, дважды – Суперкубок УЕФА, трижды становился чемпионом Испании, а также завоевал Кубок Испании и три Суперкубка страны.</p><drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="9acac534-fdf6-41b3-bc51-3978d7efbc90" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">&NBSP;</drupal-entity><p>На индивидуальном уровне бельгиец получил «Золотую перчатку» ЧМ-2018, награду ФИФА лучшему вратарю того же года, Трофей Яшина в 2022-м и Трофей Саморы в 2014-м. Также его дважды включали в символическую сборную года ФИФА – в 2022 и 2023 годах. В 2022-м Куртуа был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.</p><p>Вратарь стал последним из ключевых игроков Реала, кто продлил контракт в последнее время. Ранее новые соглашения подписали Винисиус Жуниор, Арда Гюлер и Орельен Чуамени. Конкурентом Куртуа в команде остается украинский голкипер Андрей Лунин.</p><ul><li>Промокод&NBSP;<a href="https://ziejy.com/g/is3ic7alj2cca61746af43f490de3a9e576e037a/">XSPORT</a> на Подписку Кино+ТВ на 3 месяца действует скидка 35% до 31.12.2026</li></ul><drupal-entity data-entity-type="paragraph" data-entity-uuid="2301fa4b-7ce7-43cf-bba2-43091cd1a9b8" data-embed-button="paragraphs_inline_entity_form" data-entity-embed-display="view_mode:paragraph.ckeditor">&NBSP;</drupal-entity>