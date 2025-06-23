Голкипер мадридского Реала Андрей Луннин может перейти в английскую Премьер-лигу, об этом сообщило Defensa Central.

По данным источника, Манчестер Юнайтед проявляет конкретный интерес к 26-летнему украинцу и уже направил официальное предложение мадридскому клубу. Однако Реал отказался его принимать.

Красные дьяволы были готовы предложить за Луннина 15 миллионов евро, но в Мадриде рассчитывают получить за своего второго вратаря более значительную сумму.

В прошлом сезоне Луннин провел за Реал 14 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз оставил ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 20 миллионов евро.

Реал завершил внутренний сезон 2024/25 с 84 очками и занял второе место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Реал определился с будущим Луннина в команде Хаби Алонсо.