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Мадридский Реал официально представил новый выездной комплект формы, в котором команда будет выступать в сезоне 2025/2026. Над дизайном экипировки традиционно работал технический спонсор клуба — немецкий бренд adidas.

Форма выполнена в фирменном стиле, сохраняя классические черты клубной идентичности и современный вид. Презентация состоялась через официальные каналы клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Реал финишировал вторым в чемпионате Испании, уступив Барселоне четыре очка. В национальных кубках мадридцы не смогли завоевать трофеи, а в Лиге чемпионов дошли до четвертьфинала, где уступили лондонскому Арсеналу.

В мае клуб объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Карло Анчелотти. В новом сезоне команду возглавит бывший полузащитник Реала и Ливерпуля Хаби Алонсо.