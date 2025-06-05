Реал все равно хочет продать Лунина, несмотря на желание украинца остаться в клубе.

По данным испанского журналиста Эдуардо Инды, украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин все еще не исключает возможности смены клуба в это трансферное окно.

Несмотря на сообщения о том, что Лунин уже принял решение остаться в мадридском клубе и продолжить борьбу за место основного вратаря в составе команды Хави Алонсо в сезоне 2025/26, вопрос его будущего остается открытым.

«Реал хочет продать Лунина, потому что они могут заработать на нём. Это игрок рынка, и они могут получить за него деньги», – сказал Инда в эфире программы El Chiringuito de Jugones.

В прошлом сезоне 26-летний голкипер провел за Реал 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и шесть раз сыграл "на ноль". Действующий контракт украинца с клубом рассчитан до конца июня 2030 года. По информации портала Transfermarkt, стоимость Лунина оценивается в 20 миллионов евро.