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Мировой бокс. Еженедельник

«Реал» выкупит у «Шахтера» Винисиуса

В этом уверенно испанское издание
Футбол Украинская Премьер-лига
15 декабря 12:10
«Реал» выкупит у «Шахтера» Винисиуса
Фото: As

«Реал» может выкупить у «Шахтера» защитника Винисиуса Тобиаса.

Испанское издание AS уверенно, что мадридцы воспользуются таким правом. Его видят будущим основным игроком команды.

Эксперты издания пишут, что Тобиас – будущее Реала. Правый защитник – лучшая замена Дани Карвахалю.

«Реалу» придется выложить 18 миллионов евро за игрока «Шахтера». На данный момент он играет в молодежной команде.

Правда, в клубе не сильно довольны прогрессом футболиста.

Андрей Усмонов
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Винисиус Тобиас Шахтер Донецк

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