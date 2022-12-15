«Реал» разрешил Бензема сыграть в финале ЧМ-2022
«Реал» выкупит у «Шахтера» Винисиуса
В этом уверенно испанское издание
15 декабря 12:10
Фото: As
«Реал» может выкупить у «Шахтера» защитника Винисиуса Тобиаса.
Испанское издание AS уверенно, что мадридцы воспользуются таким правом. Его видят будущим основным игроком команды.
Эксперты издания пишут, что Тобиас – будущее Реала. Правый защитник – лучшая замена Дани Карвахалю.
«Реалу» придется выложить 18 миллионов евро за игрока «Шахтера». На данный момент он играет в молодежной команде.
Правда, в клубе не сильно довольны прогрессом футболиста.
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