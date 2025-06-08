«Реал» закрыл сделку по аргентинскому вундеркинду
Ривер Плейт получил приличную компенсацию.
около 3 часов назад
Франко Мастантуоно / Фото - IMAGO
Полузащитник Ривер Плейт Франко Мастантуоно станет футболистом Реала, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
17-летний талант подпишет контракт с Реалом сроком на 6 лет. Аргентинский суперклуб заработает на собственном воспитаннике 45 миллионов евро.
Ривер Плейт хочет договориться с Реалом об участии Мастантуоно на КСЧ.
В нынешнем сезоне Мастантуоно провел в футболке Ривера 19 матчей: 7 голов, 4 ассиста.
Лунин может получить еще одного серьезного конкурента в Реале.