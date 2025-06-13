Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров проанализировал июньский сбор сине-желтых, приняв участие в выставочном турнире Canadian Shield.

Завершаем наш летний сбор и выступление в первом Canadian Shield. В первую очередь, эти два матча в рамках турнира помогли нам привлечь и предоставить игровую практику большому количеству игроков и продолжать накапливать важный опыт вместе перед началом осенней квалификации к ЧМ. Во время нашего пребывания в Торонто, считаю очень полезными все инициативы организованные и осуществленные благодаря УАФ в плане сближения части украинского футбола и игроков с украинской диаспорой в Канаде, что тоже немаловажно. Спасибо всем игрокам, которые после долгого сезона, который для многих из них был очень насыщенным в плане количества матчей и далеких переездов, приняли участие в этом сборе

Они также напомнили миру о ежедневных страданиях украинского народа от обстрелов и атак на мирное население со стороны россии, на фоне массовой атаки на Киев в ночь перед вчерашней игрой. К сожалению, даже после более чем трех лет с начала полномасштабного вторжения, не уменьшается бесчеловечность и жестокость со стороны агрессора к нашим людям, как и необходимость освещать это всей футбольной общине, - написал Ребров в Instagram.