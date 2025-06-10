Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед заключительным матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии поделился мыслями по поводу частых ошибок подопечных в обороне. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Капитанская повязка с шевронами боевых бригад ВСУ – это была идея УАФ, которую мы все единодушно поддерживаем. Очень важно напоминать, для кого и ради кого мы играем.

Ошибки с Канадой, как и с Бельгией? В национальной сборной банально нет времени на подготовку. У нас нет нормального тренировочного процесса. Я не могу винить отдельных игроков в ошибках… Мы стараемся использовать по максимуму то время для тренировок, которое у нас есть.

Считаю, что очень важен настрой футболистов, ведь мы играем за нашу страну. Для футболистов важно не просто приехать в лагерь сборной, но и продемонстрировать там свой максимум. Если мы не показываем свой максимум, очень трудно побеждать любого соперника. Ведь все сборные собраны из лучших футболистов страны.

В игре против Новой Зеландии нам тоже будет трудно. Но нужно думать о своих действиях и о том, как преодолевать оборону соперника. Но вы почему-то всегда напоминаете о второй игре с Бельгией, но забываете о первом матче, где мы показали силу нашей команды…