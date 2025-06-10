Ребров: «Если мы не показываем максимум, трудно побеждать любого соперника»
Главный тренер сборной Украины высказался о ошибках подопечных
около 2 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед заключительным матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии поделился мыслями по поводу частых ошибок подопечных в обороне. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Капитанская повязка с шевронами боевых бригад ВСУ – это была идея УАФ, которую мы все единодушно поддерживаем. Очень важно напоминать, для кого и ради кого мы играем.
Ошибки с Канадой, как и с Бельгией? В национальной сборной банально нет времени на подготовку. У нас нет нормального тренировочного процесса. Я не могу винить отдельных игроков в ошибках… Мы стараемся использовать по максимуму то время для тренировок, которое у нас есть.
Считаю, что очень важен настрой футболистов, ведь мы играем за нашу страну. Для футболистов важно не просто приехать в лагерь сборной, но и продемонстрировать там свой максимум. Если мы не показываем свой максимум, очень трудно побеждать любого соперника. Ведь все сборные собраны из лучших футболистов страны.
В игре против Новой Зеландии нам тоже будет трудно. Но нужно думать о своих действиях и о том, как преодолевать оборону соперника. Но вы почему-то всегда напоминаете о второй игре с Бельгией, но забываете о первом матче, где мы показали силу нашей команды…
Заключительную игру «сине-желтых» на турнире Canadian Shield можно будет посмотреть уже в полночь, в конце суток 10 июня. Прямая трансляция матча Новая Зеландия – Украина. Начало – в 00:00.
Ранее стало известно, что матч рискует пропустить полузащитник Артем Бондаренко. Лидер Шахтера не впервые вызывается в ряды национальной сборной, однако так и не дебютировал за нее.
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