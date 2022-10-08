Ярмоленко снова забивает в чемпионате ОАЭ
Ребров: «Гол Ярмоленко помог нам добыть положительный результат»
«Аль-Айн» переиграл» «Диббу»
08 октября 09:49
Сергей Ребров / Фото: Динамомания
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал победу над «Диббой» (2:0) в матче 5-го тура ОАЭ, а также отметил важный мяч Андрея Ярмоленко в первом тайме.
«Матч с Дибба был очень важен для нас, и мы добились первой победы на выезде. Команда хорошо подготовилась к встрече, и мы прекрасно знали, что нам будет нелегко».
Гол Ярмоленко в первом тайме помог нам добыть положительный результат, а также способствовал улучшению нашей игры, особенно если соперник играет в оборонительный футбол».
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