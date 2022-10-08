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Ребров: «Гол Ярмоленко помог нам добыть положительный результат»

«Аль-Айн» переиграл» «Диббу»
Футбол Украинские легионеры
08 октября 09:49
Ребров: «Гол Ярмоленко помог нам добыть положительный результат»
Сергей Ребров / Фото: Динамомания

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал победу над «Диббой» (2:0) в матче 5-го тура ОАЭ, а также отметил важный мяч Андрея Ярмоленко в первом тайме.

«Матч с Дибба был очень важен для нас, и мы добились первой победы на выезде. Команда хорошо подготовилась к встрече, и мы прекрасно знали, что нам будет нелегко».

Гол Ярмоленко в первом тайме помог нам добыть положительный результат, а также способствовал улучшению нашей игры, особенно если соперник играет в оборонительный футбол».

Видео вчерашнего гола Ярмоленко.

Источник: Динамомания Петр Приходько
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Андрей Ярмоленко Сергей Ребров

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