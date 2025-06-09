Ребров намекнул игроку сенсационной Александрии, что вызов может стать первым и последним
Защитник раскрыл, что может помешать негативному для него сценарию в сборной Украины
около 4 часов назад
Защитник Александрии Александр Мартынюк высказался о своем потенциальном дебюте в заключительном матче товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии. Слова серебряного призера УПЛ передает пресс-служба УАФ.
Каждый день общаюсь с ребятами, знакомлюсь. С некоторыми играл вместе, с другими - играл против них. Приспосабливаемся друг к другу, ведь нужно, чтобы был хороший коллектив.
Когда получил вызов в сборную, я был очень счастлив, что получил возможность испытать себя на таком уровне. Все меня поздравляли, звонили, SMS приходили каждую минуту.
Что касается перелета в Канаду, то я свой дебютный вызов воспринял с такой радостью, что мне безразличны любые расстояния и продолжительность полета. На все закрыл глаза. Главное - потренироваться и сыграть за национальную сборную.
У меня был небольшой индивидуальный разговор с Сергеем Ребровым. Он подошел, поздравил, сказал: «Молодец, заслужил вызов, а там дальше посмотрим, как покажешь себя, чтобы этот вызов был не последним».
Напомним, в первом туре сборная Украины неожиданно пропустила четыре мяча от Канады (2:4). Главный тренер Сергей Ребров утверждал, что предоставит шанс всем, кто полетел на турнир.
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