Ребров намекнул игроку сенсационной Александрии, что вызов может стать первым и последним

Защитник Александрии Александр Мартынюк высказался о своем потенциальном дебюте в заключительном матче товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии. Слова серебряного призера УПЛ передает пресс-служба УАФ.

Каждый день общаюсь с ребятами, знакомлюсь. С некоторыми играл вместе, с другими - играл против них. Приспосабливаемся друг к другу, ведь нужно, чтобы был хороший коллектив.

Когда получил вызов в сборную, я был очень счастлив, что получил возможность испытать себя на таком уровне. Все меня поздравляли, звонили, SMS приходили каждую минуту.

Что касается перелета в Канаду, то я свой дебютный вызов воспринял с такой радостью, что мне безразличны любые расстояния и продолжительность полета. На все закрыл глаза. Главное - потренироваться и сыграть за национальную сборную.

У меня был небольшой индивидуальный разговор с Сергеем Ребровым. Он подошел, поздравил, сказал: «Молодец, заслужил вызов, а там дальше посмотрим, как покажешь себя, чтобы этот вызов был не последним».