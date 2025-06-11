Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о изменениях в заключительном матче на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) по сравнению с первой игрой с Канадой (2:4). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Уверенность в защите — это было очень важно для нас сегодня. Я не считаю, что в первом матче мы плохо сыграли в атаке. Мы создавали моменты, но, к сожалению, не реализовывали их.

После первой игры с Канадой я не могу сказать, что был недоволен игроками. Я был недоволен теми решающими ошибками, которые мы сделали. Я смотрю на статистику. Большинство очень важных компонентов мы выиграли у Канады, но проиграли матч — пропустили четыре гола. Вот почему я был настолько расстроен. Но я думаю, что игроки старались сделать все возможное. Просто решающие ошибки, которые мы допустили, изменили игру.

В матче с Новой Зеландией нам было важно сконцентрироваться на защитных действиях. Важно было сохранить собственные ворота неприкосновенными. К сожалению, мы пропустили один гол, но, на мой взгляд, сыграли сосредоточенно в защите, что важно, и создали много моментов, чтобы выиграть матч.