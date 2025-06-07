Сергей Стаднюк

Защитник сборной Украины Евгений Чеберко перед стартовым матчем товарищеского турнира Canadian Shield против Канады высказался по поводу своего дебютного вызова от главного тренера Сергея Реброва. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

❓ Общался ранее с тренерским штабом до вызова?

💬 Нет, только здесь в первый день на сборе общался с тренером.

❓ Знаком с кем-то?

💬 Да, есть игроки, с которыми играл в Украине.

❓ Ты, наверное, в наилучшей форме из всех игроков – условно zero jet lag. Какие-то советы другим давал уже?

💬 Только сказал, что нужно на адаптацию 3-4 дня – и будет лучше. Потому что сейчас я вижу, что они уставшие, ложатся спать в 8 вечера. Поэтому, думаю, 2-3-4 дня – и будет все лучше.

❓ С кем в сборной поддерживаешь наибольшую связь вне поля?

💬 Кабаев, Михайличенко, Тымчик. С кем играл в Украине, с теми больше всего общаюсь.

❓ Что сказал бы себе 20-летний Чеберко о сегодняшнем вызове?

💬 Не знаю. Сказал бы: «Работай много – и твое время придет».

Тільки тут у перший день на зборі спілкувався з тренером. Євген Чеберко

Товарищескую встречу с участием «сине-желтых» можно посмотреть уже сегодня, 7 июня. Прямая трансляция матча Канада – Украина. Начало – в 22:30 по Киеву.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заявил, что на Canadian Shield даст шанс каждому футболисту.