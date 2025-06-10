Сергей Стаднюк

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил команду соперника в матче товарищеского турнира Canadian Shield против Новой Зеландии. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Эта команда уже попала на ЧМ-2026 и ведет подготовку к этому турниру. Думаю, что в победном матче против Кот-д’Ивуара новозеландцы не использовали всех своих сильнейших футболистов. Поэтому, думаю, в игре против нашей команды их состав будет более приближенным к основному. Мы очень серьезно готовимся. Противника нужно уважать, но стоит сосредоточиться на своей игре. Избежать ошибок и понимать, как мы собираемся побеждать. Сергей Ребров

Заключительную игру «сине-жёлтых» на турнире Canadian Shield можно будет посмотреть уже в полночь, в конце дня 10 июня. Прямая трансляция матча Новая Зеландия – Украина. Начало – в 00:00.

Ранее стало известно, что матч рискует пропустить полузащитник Артем Бондаренко. Лидер Шахтера не впервые вызывается в состав национальной сборной, однако так и не дебютировал за нее.