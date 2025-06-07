Ребров оценил состав сборной Украины, который сыграет на Canadian Shield

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о кадровом выборе накануне матча с Канадой в рамках Canadian Shield. Его слова приводит УАФ.

Уверен, тех, кого вызвали впервые в сборную - они заслуживают этого вызова. Я сказал им, что важно показывать такую игру не только в своих командах, но и закрепиться в первой команде страны и показывать такую же игру, как в чемпионате Украины.

Было несколько игроков, которые обратились ко мне с просьбой не вызывать их, потому что есть повреждения, нужно время на восстановление. Это Миколенко, Довбик. Они провели очень тяжелый сезон. Для них важно было залечить свои травмы.

Мы рассчитывали на Данила Сыкана, но, к сожалению, в последний момент у него возникли проблемы с паспортом. Посольство не успело сделать, он хотел ехать. Из-за нехватки времени у нас не было возможности сделать документы для другого игрока этой позиции. Но, я считаю, у нас есть игроки, которые могут сыграть на позиции в атаке, - сказал Ребров.