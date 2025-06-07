Ребров отправил сообщение потенциальным новичкам сборной Украины
Универсальный совет
около 15 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объяснил, что нужно потенциальным новичкам, чтобы обратить на себя внимание национальной команды. Его слова приводит УАФ.
Показывать стабильную игру. Это очень важно. У меня нет критериев, что кто-то мне нравится, а кто-то - нет. Я считаю, что для вызова в национальную сборную очень важно показывать стабильно высокий уровень игры. И, к сожалению, сейчас мы не можем использовать игроков U-21. Мы желаем им успехов.
Я считаю, что очень важно, чтобы наша молодежка поехала основным составом на Евро-2025. Будем все следить. Поэтому у нас есть надежда на игроков, которые сейчас играют в молодежной сборной. Почти все там заканчивают период. Многие игроки, которые будут готовы в следующем сезоне играть за первую команду, - сказал Ребров.
В Торонто сборная Украины сыграет два матча: 7 июня украинцы встретятся с Канадой (начало встречи — в 22:30 по киевскому времени), а 11 июня — с Новой Зеландией (00:00).