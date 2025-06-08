Ребров попытался найти позитив в игре сборной Украины, которая уступила Канаде

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после товарищеской игры с Канадой (2:4) оценил состояние своих подопечных. Его слова приводит «ВЗБІРНА».

Конечно, усталость есть, но и сборная Канады в точно такой же ситуации, как и многие игроки из Европы. Однако я думаю, что Канада готовится очень серьезно, ведь они – хозяева ЧМ.

Мы старались. Я не могу сказать, что мы сыграли очень плохо. Мы допустили очень важные ошибки в защите, в штрафной площади. Если вы делаете такие ошибки – это будет дорого стоить. И мы не забили – особенно в первом тайме у нас было два отличных момента.

Но опять же, это товарищеские матчи. В любом случае вы говорите игрокам, что это неофициально, и они не на 100% сосредоточены. К сожалению, это мое мнение, - объяснил Ребров.