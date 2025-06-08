Ребров: «Тяжело после 30 минут проигрывать 0:3»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги спарринга с Канадой в рамках Canadian Shield. Его слова приводит «ВЗБІРНА».

Мы допускали индивидуальные ошибки в обороне, очень много ошибок. В первом тайме у нас были хорошие моменты. Мы не забили, а соперник использовал все свои моменты. К сожалению, в первом тайме три. И это было трудно, после 30 минут проигрывать 0:3.

Но, я считаю, что все эти голы - индивидуальные ошибки в обороне. И это очень важно. Мы играем на высоком уровне. Любые команды, а я считаю, команда Канады - очень высокого уровня. Если мы так часто ошибаемся в обороне, то они нам забивают, - сказал Ребров.