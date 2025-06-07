Ребров высказался о плотном календаре Украины в квалификации ЧМ-2026
Все будет решаться осенью
около 14 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о календаре сине-желтых в отборе на ЧМ-2026. Его слова приводит УАФ.
Я считаю, что нам будет легче, потому что более-менее игроки будут в тонусе. Если играть сейчас официальные матчи – очень много травм, очень много игроков, которые устали, особенно в Украине, где логистика всегда сейчас очень тяжелая.
Поэтому я считаю, что лучше будет начинать позже, потому что действительно и наши гранды будут играть уже квалификацию, кто уже пройдет, надеюсь, квалификацию, и почти все чемпионаты начнутся. Поэтому, считаю, позже будет лучше начинать, - сказал Ребров.
7 июня национальная команда проведет товарищеский матч против Канады, а 11-го числа встретится с Новой Зеландией.
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