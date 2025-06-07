Ребров высказался о плотном календаре Украины в квалификации ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о календаре сине-желтых в отборе на ЧМ-2026. Его слова приводит УАФ.

Я считаю, что нам будет легче, потому что более-менее игроки будут в тонусе. Если играть сейчас официальные матчи – очень много травм, очень много игроков, которые устали, особенно в Украине, где логистика всегда сейчас очень тяжелая.

Поэтому я считаю, что лучше будет начинать позже, потому что действительно и наши гранды будут играть уже квалификацию, кто уже пройдет, надеюсь, квалификацию, и почти все чемпионаты начнутся. Поэтому, считаю, позже будет лучше начинать, - сказал Ребров.