Ребров высказался о плотном календаре Украины в квалификации ЧМ-2026

Все будет решаться осенью


 

около 14 часов назад

Фото: УАФ
Сергей Ребров / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о календаре сине-желтых в отборе на ЧМ-2026. Его слова приводит УАФ.

Я считаю, что нам будет легче, потому что более-менее игроки будут в тонусе. Если играть сейчас официальные матчи – очень много травм, очень много игроков, которые устали, особенно в Украине, где логистика всегда сейчас очень тяжелая.

Поэтому я считаю, что лучше будет начинать позже, потому что действительно и наши гранды будут играть уже квалификацию, кто уже пройдет, надеюсь, квалификацию, и почти все чемпионаты начнутся. Поэтому, считаю, позже будет лучше начинать, - сказал Ребров.

7 июня национальная команда проведет товарищеский матч против Канады, а 11-го числа встретится с Новой Зеландией.

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