Павел Василенко

Испанский гранд Реал Мадрид планирует возобновить концерты после завершения реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу». В настоящее время клуб завершает разработку мер по снижению шума.

Реконструкция легендарной трибуны заняла шесть лет, и одним из препятствий стало приостановление концертов в 2024 году из-за жалоб соседей на чрезмерный шум.

«Окончательные работы по реконструкции стадиона будут проведены в сезоне 2025/26 и включат меры по снижению шума во время концертов», – сообщили в клубе.

Реал ожидает дальнейшего роста доходов от различных VIP-услуг, RM Experiences и маркетинговых мероприятий, включая запланированный заграничный матч НФО.

В сентябре прошлого года клуб отложил все запланированные концерты в соответствии с местными правилами. Среди мероприятий, которые уже проходили на стадионе, был концерт американской певицы Тейлор Свифт.

В четверг клуб опубликовал финансовую отчетность за сезон 2024/25, в которой зафиксирован рекордный доход в 1,185 млрд евро, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

Прибыль после уплаты налогов достигла 24,3 млн евро, а резерв средств увеличился до 166 млн евро. Общая стоимость реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу» на 30 июня 2025 года составила 1,347 млрд евро, а остаток кредитов на финансирование проекта – 1,132 млрд евро.