Репетиция Украины перед Евро, Голландия против Италии. Что посмотреть 6 июня?

Расписание футбольных трансляций игрового дня пятницы

около 13 часов назад

Збірна України U-21 (2025) / Фото - УАФ
Фото - УАФ
Сергей Стаднюк

Сергей Стаднюк

Пятница подарит болельщикам матч сборной Украины, хоть и молодежной. Команда U-21 проведет генеральную репетицию перед стартом на Евро-2025. «Сине-желтые» уже побеждали испанцев со счетом 4:0. Однако это сборная, а не Мурсия.

21:30 | U-21. Испания – Украина. Прямая трансляция

В Европе начнется июньский цикл отбора на чемпионат мира-2026. Центральный матч пройдет в Норвегии. Команда Эрлинга Холанда примет Италию. В другой игре группы I Эстония сыграет с Израилем.

Бельгия на выезде сыграет с Северной Македонией. Балканцы с Уэльсом делят первую строчку. Однако обидчик Украины только начинает отбор. Та же самая ситуация и с Хорватией, которая начнет погоню за Чехией и Черногорией, которые пока не теряли очков.

21:45 | Норвегия – Италия. Прямая трансляция | группа I

21:45 | Северная Македония – Бельгия. Прямая трансляция | группа J

21:45 | Гибралтар – Хорватия. Прямая трансляция | группа L

21:45 | Эстония – Израиль. Прямая трансляция | группа I

21:45 | Чехия – Черногория. Прямая трансляция | группа L

21:45 | Уэльс – Лихтенштейн. Прямая трансляция | группа J

В Южной Америке сборная Венесуэлы в борьбе за плей-офф за место на чемпионате мира-2026 против Океании сыграет против Боливии. Команда экс-нападающего Шахтера Кевина Келси опережает соперника на один балл.

01:00 | Венесуэла – Боливия. Прямая трансляция

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