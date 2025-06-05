Репетиция Украины перед Евро, Голландия против Италии. Что посмотреть 6 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня пятницы
около 13 часов назад
Пятница подарит болельщикам матч сборной Украины, хоть и молодежной. Команда U-21 проведет генеральную репетицию перед стартом на Евро-2025. «Сине-желтые» уже побеждали испанцев со счетом 4:0. Однако это сборная, а не Мурсия.
21:30 | U-21. Испания – Украина. Прямая трансляция
В Европе начнется июньский цикл отбора на чемпионат мира-2026. Центральный матч пройдет в Норвегии. Команда Эрлинга Холанда примет Италию. В другой игре группы I Эстония сыграет с Израилем.
Бельгия на выезде сыграет с Северной Македонией. Балканцы с Уэльсом делят первую строчку. Однако обидчик Украины только начинает отбор. Та же самая ситуация и с Хорватией, которая начнет погоню за Чехией и Черногорией, которые пока не теряли очков.
21:45 | Норвегия – Италия. Прямая трансляция | группа I
21:45 | Северная Македония – Бельгия. Прямая трансляция | группа J
21:45 | Гибралтар – Хорватия. Прямая трансляция | группа L
21:45 | Эстония – Израиль. Прямая трансляция | группа I
21:45 | Чехия – Черногория. Прямая трансляция | группа L
21:45 | Уэльс – Лихтенштейн. Прямая трансляция | группа J
В Южной Америке сборная Венесуэлы в борьбе за плей-офф за место на чемпионате мира-2026 против Океании сыграет против Боливии. Команда экс-нападающего Шахтера Кевина Келси опережает соперника на один балл.
01:00 | Венесуэла – Боливия. Прямая трансляция
Поделиться