Репетиция Украины перед Евро, Голландия против Италии. Что посмотреть 6 июня?

Сергей Стаднюк

Пятница подарит болельщикам матч сборной Украины, хоть и молодежной. Команда U-21 проведет генеральную репетицию перед стартом на Евро-2025. «Сине-желтые» уже побеждали испанцев со счетом 4:0. Однако это сборная, а не Мурсия.

21:30 | U-21. Испания – Украина. Прямая трансляция

В Европе начнется июньский цикл отбора на чемпионат мира-2026. Центральный матч пройдет в Норвегии. Команда Эрлинга Холанда примет Италию. В другой игре группы I Эстония сыграет с Израилем.

Бельгия на выезде сыграет с Северной Македонией. Балканцы с Уэльсом делят первую строчку. Однако обидчик Украины только начинает отбор. Та же самая ситуация и с Хорватией, которая начнет погоню за Чехией и Черногорией, которые пока не теряли очков.

В Южной Америке сборная Венесуэлы в борьбе за плей-офф за место на чемпионате мира-2026 против Океании сыграет против Боливии. Команда экс-нападающего Шахтера Кевина Келси опережает соперника на один балл.