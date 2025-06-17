Решающие матчи групп на Евро-2025, финалист ЛЧ на Клубном ЧМ. Что посмотреть 17 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня вторника
около 2 часов назад
Вечер вторника, 17 июня, подарит болельщикам важные матчи молодежного Евро-2025 и Клубного чемпионата мира.
На чемпионате Европы U-21 начнется заключительный третий тур группового этапа. Самая напряженная борьба будет в группе C, где на выход в плей-офф не претендует только Польша, провалившая турнир с нулем очков. С тремя баллами Грузия гонится за Португалией и Францией (по четыре).
19:00 | U-21. Грузия – Португалия. Прямая трансляция
19:00 | U-21. Франция – Польша. Прямая трансляция
В группе A ситуация уже глобально решена. Испания и Италия уже в четвертьфинале. Однако в очном матче будет решено, кто получит на бумаге более слабого соперника. Игра же между Румынией и Словакией станет тренировкой с повышенной ответственностью.
22:00 | U-21. Испания – Италия. Прямая трансляция
22:00 | U-21. Румыния – Словакия. Прямая трансляция
На Клубном чемпионате мира-2025 стартует финалист Лиги чемпионов миланский Интер. Первым соперником итальянцев станет мексиканский Монтеррей. Также сыграют бразильский Флуминенсе против дортмундской Боруссии, аргентинский Ривер Плейт против японской Уравы.
19:00 | Флуминенсе – Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
22:00 | Ривер Плейт – Урава Редс. Прямая трансляция
04:00 | Монтеррей – Интер Милан. Прямая трансляция
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