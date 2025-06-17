Сергей Стаднюк

Вечер вторника, 17 июня, подарит болельщикам важные матчи молодежного Евро-2025 и Клубного чемпионата мира.

На чемпионате Европы U-21 начнется заключительный третий тур группового этапа. Самая напряженная борьба будет в группе C, где на выход в плей-офф не претендует только Польша, провалившая турнир с нулем очков. С тремя баллами Грузия гонится за Португалией и Францией (по четыре).

19:00 | U-21. Грузия – Португалия. Прямая трансляция

19:00 | U-21. Франция – Польша. Прямая трансляция

В группе A ситуация уже глобально решена. Испания и Италия уже в четвертьфинале. Однако в очном матче будет решено, кто получит на бумаге более слабого соперника. Игра же между Румынией и Словакией станет тренировкой с повышенной ответственностью.

22:00 | U-21. Испания – Италия. Прямая трансляция

22:00 | U-21. Румыния – Словакия. Прямая трансляция

На Клубном чемпионате мира-2025 стартует финалист Лиги чемпионов миланский Интер. Первым соперником итальянцев станет мексиканский Монтеррей. Также сыграют бразильский Флуминенсе против дортмундской Боруссии, аргентинский Ривер Плейт против японской Уравы.