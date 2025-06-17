Сергей Стаднюк

На молодежном чемпионате Европы 2025 года в среду, 18 июня, состоятся четыре заключительных матча группового этапа. Среди прочих решится и дальнейшая судьба Украины на турнире.

«Сине-желтые» в случае ничьей или победы над Нидерландами выйдут в плей-офф со второго места группы D. Дания уже гарантировала себе выигрыш квартета. А Финляндия будет болеть за поражение Украины, и более крупную свою победу над Данией. Равенство очков с командой Унаи Мельгосы не спасет финнов из-за поражения в личной встрече.

Матч Нидерланды – Украина покажет Суспільне. Также эта и другие игры транслироваться на платформе MEGOGO.

19:00 | U-21. Нидерланды – Украина. Прямая трансляция

19:00 | U-21. Дания – Финляндия. Прямая трансляция

В группе B Германия с шестью очками уже гарантировала себе выход в четвертьфинал. Единственным шансом Словении остается победа над Чехией и поражение Англии. Однако в таком случае нужно будет еще отыграть разницу голов в пять мячей.

22:00 | U-21. Англия – Германия. Прямая трансляция

22:00 | U-21. Словения – Чехия. Прямая трансляция