Решение за президентом! В Ворскле не знают, продолжит ли клуб существование
Уже бывший тренер команды Юрий Максимов заявил, что после вылета в Первую лигу полтавчан может ожидать участь Днепра-1
около 3 часов назад
Украинский тренер Ворсклы Юрий Максимов, что де-факто покинул Ворсклу, раскрыл подробности ситуации в клубе после вылета в Первую лигу.
Футболисты тоже не знают, что делать. Судьба команды зависит от одного человека – президента клуба. Ситуация очень странная: в клубе никто ничего не знает. Что-то похожее происходило в Днепре-1 перед его исчезновением.
Я не могу сказать, что будет с клубом. Там никто ничего не знает, все ждут решения президента Константина Жеваго. Можем только гадать. Но если проводить аналогии, то ситуация похожа на ту, что была перед исчезновением Днепра-1.
Для начала надо знать, какие планы у владельца относительно команды и её задач на будущее, кто из футболистов остается, ведь из-за запрета трансферов нам придется обходиться ограниченным кругом футболистов. Но я в это слабо верю. Обидно, но Ворскла идет путем Днепра, – заявил Максимов в интервью «Футболу 24».
Интересно, что женская команда полтавчан выиграла чемпионат Украины и сегодня, 10 июня, сыграет в финале Кубка. Прямая трансляция матча Металлист 1925 – Ворскла. Начало – в 16:00.