Решение за президентом! В Ворскле не знают, продолжит ли клуб существование

Украинский тренер Ворсклы Юрий Максимов, что де-факто покинул Ворсклу, раскрыл подробности ситуации в клубе после вылета в Первую лигу.

Футболисты тоже не знают, что делать. Судьба команды зависит от одного человека – президента клуба. Ситуация очень странная: в клубе никто ничего не знает. Что-то похожее происходило в Днепре-1 перед его исчезновением.

Я не могу сказать, что будет с клубом. Там никто ничего не знает, все ждут решения президента Константина Жеваго. Можем только гадать. Но если проводить аналогии, то ситуация похожа на ту, что была перед исчезновением Днепра-1.

Для начала надо знать, какие планы у владельца относительно команды и её задач на будущее, кто из футболистов остается, ведь из-за запрета трансферов нам придется обходиться ограниченным кругом футболистов. Но я в это слабо верю. Обидно, но Ворскла идет путем Днепра, – заявил Максимов в интервью «Футболу 24».