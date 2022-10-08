Рибери: «Видел, как Блаттер обнимал Роналду. FIFA не хотела, чтобы я выиграл «Золотой мяч-2013»

Француз считает, что его обокрал при голосовании

Фото: AFP

Экс-игрок «Баварии» Франк Рибери заявил Le Meilleur du Football, что должен был получить «Золотой мяч» в 2013-м году.

«Золотой мяч 2013 года – это самая большая кража в моей карьере. Несправедливость. Здесь много политики. Я видел, как Блаттер обнимал Роналду и как вся его семья была там. Я не глуп. Очевидно, что FIFA хотела видеть его в качестве победителя для собственной выгоды».

«Бавария» в том сезоне выиграли все турниры, включая Лигу чемпионов.

Сообщалось, что француз близок к завершению карьеры.