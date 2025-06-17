Аргентинский Ривер Плейт удачно начал выступления в группе E клубного чемпионата мира, одержав победу над японской Уравой со счетом 3:1. Матч проходил на стадионе Лумен Филд в Сиэтле.

Факундо Колидио открыл счет на 12-й минуте, а Себастьян Дриусси на 48-й удвоил преимущество Ривера. Японская команда ответила реализованным пенальти от Юсуке Мацуо на 58-й минуте, однако Максимильяно Меса на 73-й минуте поставил точку в игре, забив третий мяч в ворота соперника.

После этого поединка Ривер Плейт возглавляет турнирную таблицу группы E с 3 очками, а Урава Ред Даймондс остается без очков. В этом квартете также соревнуются мексиканский Монтеррей и бразильский Интер.

Клубный чемпионат мира — 2025. Группа E. 1-й тур

Ривер Плейт (Аргентина) – Урава Ред Даймондс (Япония) 3:1 (Колидио 12, Дриусси 48, Меса 73 – Мацуо 58 пен.)