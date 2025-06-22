Павел Василенко

Аргентинский Ривер Плейт сыграл вничью с мексиканским Монтерреем (0:0) во втором туре группы E на Клубном чемпионате мира. За безголевой дуэлью на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене наблюдали почти 60 000 зрителей, которые увидели девять жёлтых и одну красную карточку вместо голов.

С этим результатом Ривер Плейт набрал четыре очка и близок к выходу в 1/8 финала турнира. Мексиканский Монтеррей имеет два очка после двух туров и встретится с японским клубом Урава Ред Даймондс в последнем матче группового этапа, а Ривер Плейт встретится с миланским Интером.

Монтеррею нужно победить своих японских соперников в финальном матче группы, а также надеяться на благоприятный результат в противостоянии Ривер Плейт и Интер, чтобы выйти в плей-офф.

Клубный чемпионат мира, 2-й тур

Группа E

Ривер Плейт – Монтеррей – 0:0