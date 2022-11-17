Главный тренер сборной Бельгии назвал фаворитов на победу на ЧМ-2022
Роберто Мартинес: «Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар»
Наставник сборной Бельгии – о перспективах команды на ЧМ-2022
17 ноября 21:13
Роберто Мартинес / Фото - sempreinter.comГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил шансы своей команды на завоевания титула ЧМ-2022 в Катаре.
Цитирует Мартинеса AS.
«Мы участвовали в последних нескольких турнирах, вышли в «финал четырех» Лиги наций. На Евро-2020 выиграли четыре матча из пяти, проиграв будущему чемпиону. Бельгия уже четыре года держит первое место в рейтинге FIFA. И это при населении страны всего 11 миллионов человек!».
«Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь. Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар. Но их наследие уже неоспоримо, с трофеем или без него».
Ранее Мартинес назвал фаворитов ЧМ-2022.
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