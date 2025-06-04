Роберто Мартинес: «Мы очень хорошо знаем сборную Германии»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мыслями перед полуфиналом Лиги наций против Германии. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Нет ничего сложнее, чем играть против сборной Германии. Я думаю, что её тренер делает очень интересную работу, предлагая чёткие идеи, которые любой игрок выполняет просто идеально, и это большая сила. Вероятно, вторая сложность заключается в том, что мы играем на их поле. Мы видели это в четвертьфинале – в восьми матчах только одна команда уступила на своём поле. Это то, что нам нужно преодолеть.

В последний раз мы побеждали Германию 25 лет назад, когда сборную тренировал Умберту Коэлью, счёт был 3:0. Затем, конечно, был отборочный матч к чемпионату мира в Мексике [1986]. Это уже было, это в прошлом, но это было очень давно. Главное – не сосредотачиваться на сопернике. Главное – сосредотачиваться на том, что мы можем сделать сами.

Мой опыт в международном футболе подсказывает мне, что нужно постоянно расти. Чтобы полностью раскрыть свой потенциал, нужно постоянно играть против таких соперников. Если рассматривать ситуацию в целом, то именно этого я и добиваюсь. Поэтому завтрашний матч очень важен, потому что мы хотим выиграть его, мы хотим выйти в финал, но даже в более широком контексте речь идёт об улучшении. Что бы ни случилось, по завершении 90 минут мы должны стать лучше.

Ситуация зависит не только от нас. Дело ещё и в том, насколько хорошо играет Германия. Они идут на риск. Дело не в отдельных игроках, а в команде в целом: они высоко прессингуют, играют через центр. Но если посмотреть на статистику, то обе команды очень похожи: 16 голов из игры, восемь пропущенных, похожий тактический рисунок. Думаю, что это будет хороший матч, чтобы показать всё, на что мы способны. Мы хорошо понимаем, что сделали на Евро, и можем это скорректировать. Игра на выезде – это дополнительный вызов.

Мы очень хорошо знаем сборную Германии. Нагельсман не отдаёт предпочтение отдельным игрокам с определёнными навыками, он сосредоточен на команде. Это очень сложный вызов для нас. Мы уважаем соперника, но сделаем всё, что в наших силах, чтобы сыграть так, как в матче-ответе с Данией.