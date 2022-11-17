Бенезма: «Бразилия – фаворит ЧМ-2022. Дальше Аргентина и Испания»
Родри не считает сборную Испании фаворитом ЧМ-2022
Хавбек «Манчестер Сити» отметил, что его команда проявит себя на турнире в Катаре
17 ноября 13:44
Родри / Фото - cultofcalcio.comПолузащитник сборной Испании Родри поделился мнением о предстоящем выступлении национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре.
Цитирует Родри Mundo Deportivo.
«Я думаю, что молодость – это возрастная проблема. Я, когда начинал, был молодым, но достаточно зрелым игроком. У тех, кто приезжает, уже есть опыт игры в важных матчах».
«Фавориты ли мы чемпионата мира? Нет. Если говорить об индивидуальности, то есть очень сильные команды. Но на коллективном уровне ни одна из них не показала себя гораздо выше других. Нам не хватает одного маленького шага, чтобы выиграть турнир. Преобладает равенство, поэтому мы сосредоточены на себе и предпочитаем не быть фаворитами, потому что это не так. Все наши возможности должны быть продемонстрированы на поле».
Напомним, главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал фаворитов на победу на ЧМ-2022.
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